Bijna een jaarrrrrr geleden werd Peterrrrr de Vries omgelegd in hartje Amsterdam. Heel eventjes was het land in shock, repte iedereen over 'een aanslag op de vrije journalistiek' (het was vooral een aanslag op de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in een cokezaak), kreeg Ferdje 'we gaan dit niet accepteren' Grapperhaus totale kortsluiting in de kop en toen werd alles weer, glas plas, hoe het daarvoor was. Niet voor daders Delano Geerman en Kamil Egiert, zij zitten vandaag in de rechtbank voor dag twee van de inhoudelijke behandeling. Wel voor Royce de Vries: hij is alweer druk met cliënt Danny de Junk, die een aangifte van verkrachting aan zijn kont heeft hangen. Voor Tahmina Akefi, die heel hard haar best doet toch nog een greintje bekendheid mee te snoepen. Voor drugsgebruikers, die ondanks alles gewoon weer recordhoeveelheden coke naar binnen snuiven. Voor examenleerlingen vmbo-basis en vmbo-kader, die vandaag hun uitslag krijgen. Enfin. Op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling eiste het Openbaar Ministerie al levenslang en vandaag is het woord aan de verdediging, volgt de tweede ronde (repliek en dupliek) en mag de vriendin van Peterrrrrrr haar verzoek tot schadevergoeding toelichten - in totaal eisten de nabestaanden 400.000 euro. Nou spannend hoor: zouden de daders écht levenslang krijgen????