11 maanden min 1 dag geleden werd de man met de overbodige R. in de naam emotieloos omgelegd in het het hart van de lieve stad van hoop, and all we got was these lousy emails. Het was in verhouding tot de gruwel van de daad de kortste schokgolf van emotie ooit, die razendsnel in fluistermompel wegstierf. Want ja, zo velen die er over moeten berichten, zijn ook afnemers van het product. Zo velen die het moeten handhaven, weten dat er geen enkele grip op de Mocromaffia is. De bekende banden tussen voormalige kantoorgenoten van Peter en de opdrachtgever van zijn moord zijn wel weggestopt in een talkshow, maar tevens geen gezellig talkshowonderwerp. En de bazen van die paar die over blijven, zijn bang voor brandende busjes door de pui, want er werken een boel onschuldige mensen in zo'n krantenpand. Het is allemaal ingewikkeld in een land waar alles goed geregeld is, totdat er iets mis gaat. Delano Geerman en Kamil Egiert, die twee loopjongens die vandaag worden berecht - het is bijna een lachertje. Zo'n holle lach, als in 'met kiespijn', en zonder opluchting. Tante Sidonia bedient koeltjes de knoppen.