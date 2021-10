In de rechtbank van Amsterdam begint vandaag het proces tegen BNNVARA-icoon Delano Geerman en de Poolse autocoureur Kamil Egiert, de molenaars van Peter R. de Vries. De allesweter werd op 6 juli bij het verlaten van de studio van RTL Boulevard neergeknald; hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Familie, nabestaanden en vrienden van Peter R. hebben wel/niet veel zin in het proces, terwijl zij ook wel weten: die Delano en Kamil zijn ook maar kneusjes. Niet eens radertjes in het grotere geheel, maar losers, loopjongens, die als slierten spaghetti een beetje onder het bord bungelen. Mogelijk wist die Kamil niet eens wie Peter R. was. Zingen gaan Delano en Kamil natuurlijk niet doen, want als uitvoerders weten ze donders goed waar de opdrachtgever toe in staat is. Vandaag in de rechtbank een inleidende pro-formazitting, waar het Openbaar Ministerie duidelijkheid geeft over het politieonderzoek, en er wordt gekeken of de advocaten al iets te melden hebben. Tante Sidonia is erbij, na de klik. Weet u trouwens nog waar u was, toen u als eerste op GeenStijl las dat Peter was neergeschoten?

Tekening Delano