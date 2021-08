Nu moeten we even onze woorden wegen want voor je het weet heb je het verdrietigste advocatenkantoor van Nederland (of de Volkskrant) achter je aan, maar het komt op het volgende neer: "Het AD mocht vorig jaar schrijven dat het OM advocaat Kasem verdenkt van het lekken naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi." Die zin halen we uit dit stukje van het NRC en het past bij deze rechtbankpublicatie over de 'lekkende advocaat' Khalid Kasem, bekend van advocatenkantoor De Vries & Kasem, maar ook bekend als toekomstig NPO-gezicht. De crux in die NRC-zin is het woord 'verdenkt'. Niet 'verdacht' of 'heeft verdacht', maar verdenkt, in de tegenwoordige tijd. Want Kasem kan roepen wat hij wil dat 'het niet veel toevoegt dat het AD deels onzorgvuldig is geweest', maar wij vinden het feit dat het AD in andere stukken wél zorgvuldig is geweest een stuk relevanter. Want wat de rechter in het vonnis eigenlijk zegt is: de politie en het Openbaar Ministerie zijn ervan overtuigd dat Khalid Kasem in 2015 lekte naar de criminele organisatie rond Ridouan Taghi en dus mag het Algemeen Dagblad dat gewoon opschrijven. "De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat bij de verdere beoordeling ervan uit moet worden gegaan dat politie en justitie ten tijde van de publicatie de overtuiging hadden dat het [eiser] is geweest die informatie heeft gelekt." En, zolang politie en justitie die verdachtmaking annex overtuiging (nog) niet ontkennen, heeft het er (in de ogen van politie en justitie) nog steeds de schijn van dat Khalid Kasem informatie lekte aan Ridouan Taghi, degene die door het OM ervan verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor de moord op Peter R. de Vries, de voormalig kantoorgenoot van Khalid Kasem. En tevens degene voor wie Khalid Kasem ceremoniemeester was. Bij diens uitvaart.