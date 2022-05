Wij hebben hier op de site een hoop onaardigs geschreven over wijlen Peter R. de Vries, maar er is één ding dat ie wel kon: misdaadverslaggeven. Dat vonden ze bij Humberto Zondagavond RTL XL Uitzend Talkshow Dinges ook, dus waren oud-collega's van De Vries aan de vooravond van het vervolg van het proces tegen zijn moordenaars uitgenodigd om het nog eens over legendarische tv te hebben, zoals de uitzendingen van De Vries met Charly 'zij was het wijf van die lange' da Silva en Joran 'coño' van der Sloot. Maar! Die fragmenten mogen dus niet worden uitgezonden vanwege rechtenkwesties, die helemaal geen rechtenkwesties zijn. Heeft allemaal te maken met duistere krachten, rechtszaken en/of de RVD (bekend van internet). Terwijl Charly dus wel heeft gezegd dat zij het wijf van die lange was, en Joran ook echt heeft gezegd dat ze lag te trillen Patrick. Maar zo gaat dat niet, rechthebbenden. Peter R. de Vries (vzmh) leeft voort in zijn werk. Als je dat werk uitwist, wis je zijn geschiedenis uit. Stop deze geschiedvervalsing. Bevrijd die fragmenten (of bekijk ze gewoon na de breek).

Ondertussen in de rechtbank

Tante Sas aanwezig, inhoudelijke behandeling 7 en 17 juni, uitspraak 14 juli.