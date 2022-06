Kijk de documentaire American Mirage op YT

“ American Mirage chronicles the illegal migration and caravan crisis throughout Mexico en route to the United States. How the failure to enforce consistent and real border policies has resulted in a hellish pandemonium for migrants, Mexicans and Americans alike. #AmericanMirage”

m.youtube.com/watch?v=8UyN3bDMvjA

Vergelijk met het boek De ontscheping, door Auteur: Jean Raspail. Geschreven in 1973!

Het lijkt wel een profetische voorspelling. Kijkend naar de beelden van de documentaire van 2022. Enorme massa’s mensen met kinderen die in beweging komen en feitelijk niet worden tegengehouden. Duidelijk is dat het in de documentaire ‘American Mirage’ Immigranten betreft. Géén vluchtelingen, maar mensen op zoek naar een beter leven. Begrijpelijk, maar kunnen de scholen en ziekenhuizen en overige sociale infrastructuur in doelland Amerika dat aan?