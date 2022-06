"We" kunnen echt heel veel. En "we" hebben niks met het probleem op schiphol te maken. Dat zijn zij.

Net zo als "we" ook niet de blaadjes op de NS rails gooien.

Tenzij u in één of ander commissietje, bestuurtje, OM-etje of regerinkje zit is "we" echt fout chauvinisme. Zit u dat wel, dan is "we" voor u wel de juiste woordkeus.