Dodelijk draadje bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra over de veroordeelde kindermisbruiker Thijs Römer, die na de vrijlating van Thijs Römer in het theater een voorstelling is gaan doen over de veroordeling van Thijs Römer. Het gaat vooral over vervelend Thijs Römer het allemaal vond voor Thijs Römer, en op de radio mag oompje Paul Römer in een serenade aan Thijs Römer te vertellen hoe fantastisch het is voor Thijs Römer dat Thijs Römer weer het theater in gaat, en Thijs Römer is zo open en eerlijk en een fijne vent, die Thijs Römer. Nou, dat zullen we Sébas Diekstra dan effe uitleggen: Thijs Römer denkt helemaal niet aan de kwetsbare, minderjarige slachtoffers van Thijs Römer, Thijs Römer denkt alleen maar aan Thijs Römer, en Thijs Römer vindt dat Thijs Römer er wel weer mag zijn. Thijs Römer denkt een beetje aan z'n Thijsje Römer, en met z'n Thijsje Römer was Thijs Römer bezig om in de broekjes van minderjarige meisjes te komen, en wie de rechtszaak rond Thijs Römer heeft gevolgd weet dat Thijs Römer echt alleen maar denkt aan Thijs Römer. Thijs Römer vond Thijs Römer een hulpverlener, Thijs Römer is een acteur, Thijs Römer heeft iets te goed opgelet bij Katja, Thijs Römer is een Amsterdammer, Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer Thijs Römer. En zo werkt het niet alleen bij Thijs Römer, maar zo werkt het bij AL die Römers. Niet allemaal kindermisbruikers (eentje wel trouwens), geen leuke lui.