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Horrorpedo Hans Vriens opnieuw vast op verdenking van misbruiken minderjarige meisjes

Foto: Hans Vriens na arrestatie in Kenia, 2018

Hallo en welkom bij het weggooierjournaal. Wie we vandaag het liefst weggooien: Hans Egon Dieter Vriens, de 74-jarige oud-gymleraar die in 1995 al eens betrapt werd toen hij in een fotowinkel zijn zelfgemaakte kinderporno probeerde af te drukken, waarna er beelden van zeker 184 slachtoffers werden aangetroffen en Hans 2,5 jaar mocht zitten voor ontucht met zes kinderen. Hans vertrok daarna naar de Filipijnen en Kenia om zijn zieke misbruikhobby door te zetten. In 2002 stond hij in Nairobi terecht voor het betasten van een 14-jarige, in 2018 volgde een zaak rond misbruik van drie meisjes tussen de 8 en 10 jaar oud die hij 86 cent zou hebben betaald om hun mond te houden (als ze dat niet deden dreigde Hans de kinderen te vermoorden). Uit onderzoek bleek destijds dat Vriens zeker 21 slachtoffers had gemaakt in een Keniaans weeshuis, maar om onduidelijke redenen (kuch bedreiging kuch omkoping kuch) trokken de kinderen en ouders hun getuigenissen weer in en zodoende kon Hansie weer op z'n dooie gemak naar Nederland, waar hij nu weer vastzit op verdenking van het misbruiken van twee minderjarige meisjes. Fuck you, Hans Vriens.

Tags: vriens, kindermisbruiker, pedofiel
@Zorro | 27-07-26 | 10:00 | 127 reacties

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