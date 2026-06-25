Goed nieuws voor Thijs Römer, de veroordeelde kindermisbruiker die een theatervoorstelling maakte over het zijn van een veroordeelde kindermisbruiker, waarna demonstranten hem uitmaakten voor pedo: hij kan zich niet vereenzelvigen met het begrip 'pedo' en heeft dat ook nooit kunnen doen. Ontzettend inspirerend ook voor andere veroordeelde kindermisbruikers, die weleens worden uitgemaakt voor pedo: je kunt dat gewoon van je af laten glijden. Belangrijk, maar niet 'het allerbelangrijkste wat hij had kunnen doen', want dat is voor Thijs Römer natuurlijk 'het beeld van mensen (over hem) kantelen'. De slachtoffers van Thijs Römer vinden dit allemaal verschrikkelijk, maar daar staat tegenover dat Thijs Römer vindt dat we 'echt het gesprek met elkaar moeten aangaan, en elkaar niet uitsluiten'. Hoe dan ook bijzonder leuk voor de acteur Thijs Römer dat hij zijn vak weer kan beoefenen, en vervelend dat hij zo'n last heeft gehad van de kindermisbruiker Thijs Römer. 'Ik vond het aangenaam praten, samen. Dankjewel.' Nee Thijs - jij bedankt!