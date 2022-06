Die zg asielzoekers worden op haast dagelijkse basis aangevoerd met touringcars uit het oosten. Die bussen rijden dan zonder omweg naar Ter Apel waar ze hun 'passagiers' op de deurmat droppen. Vervolgens is er dan om de andere avond geen bed meer beschikbaar, moeten die lieden 'op stoelen of in het gras' slapen, gaat Eric vd Burg met ze leuren bij gemeenten in het land, waarvan er dan altijd wel een paar zuchtend en steunend met lange tanden 'opvangplekken' improviseren, waarna alles twee of drie dagen later weer van voren af aan begint.

Wat zou moeten gebeuren is dat die touringcars die die lieden illegaal ons land binnenbrengen, meteen verbeurd verklaard worden, de chauffeur gearresteerd en aangeklaagd voor mensensmokkel, uitgezocht moet worden waarvandaan zo'n bus precies vertrokken is, en de passagiers uitgezet worden naar het 'opstappunt'.

Jarenlang hoor je de politiek hier ervoor pleiten dat je de mensensmokkelaars hard moet aanpakken die al die dobberbootjes organiseren, of ze de landsbuitengrenzen van de EU over smokkelen. Maar komen de mensensmokkelaars 'gewoon' de illegalen met bussen hier brengen, dan gebeurt er dus kennelijk helemaal niks.

Is de wetgeving hiervoor ontoereikend - ik heb geen idee - dan moet je heel snel noodwetgeving ontwikkelen die eea wel mogelijk maakt. Op die manier doe je daadwerkelijk iets tegen de ongecontroleerde instroom. Maar de politiek doet echt helemaal geen ene reet, behalve proberen de ellende zo veel mogelijk uit te smeren over heel Nederland, en de problemen verder alleen te wijten aan ons huizentekort: als er nou maar genoeg huizen waren, dan konden die ca 13.000 statushouders die nu plekken in de AZC's bezet houden, doorstromen, en dan kun je die 1000 per week - binnenkort waarschijnlijk 1200 per week, weer soepeltjes 'verwerken'.

Het is een godgeklaagd schandaal.