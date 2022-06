Zelensky denkt in uren, Ollongren in jaren

Politici leven in de illusie dat als je maar genoeg geld verzint en het ministere van defensie inpompt, dat er dan net zoals in Command & Conquer direct fitte volledig opgeleide soldaten uit marcheren. Dat vliegtuigen, tanks wel bij fabrikanten wachten zodat je deze bij de start van een oorlog kunt kopen. Dat als je een scheepswerf een fax stuurt, je morgen kunt varen. De markt lost alles wel op...

Het gaat een monsterklus worden om dat geld om te zetten naar ervaren militairen, modern materieel en voldoende munitie. De eerste bestellingen duiden op dure speeltjes met jarenlange levertijden, die zelfs de duur van beide wereldoorlogen overstijgen. Rutte4 zorgt ervoor dat Rutte7 kan vechten tegen een opgebaarde Poetin. Zelensky denkt in uren, Ollongren in jaren.

Binnen een oorlog heerst een ander ritme: Oekraïne heeft binnen 100 dagen de grootste robot ter wereld gebouwd. Via starlink hangen radars, vuurgeleiding en wapensystemen aan elkaar, doelwitten worden automatisch aan beschikbare artillerie gekoppeld. Een menselijke schakel is nutteloze vertraging, de RoboCop-trilogie etaleert enkele ethische bezwaren tegen die ontwikkeling.

Na enkele maanden oorlog in Oekraïne is elke dag een soort Black Friday voor de wapenindustrie. Alles is verkocht, en zij hebben niet de vaklui, technici en ingenieurs om de productie op te schroeven. Zelfs autoverkopen kelderen door chiptekorten in een tijdperk dat Oekraïne wint met geautomatiseerde wapens. Zulke paniekaankopen falen op supply chain management.

We krijgen nog 4 erbij. VIER!

Tijdens de inkoop voor de missie in Mali kwam Nederland erachter dat voor de verouderde mortieren nergens nog granaten werden gemaakt. Er werd een oudere partij opgekocht in de VS, zelfs op het koopcontract stond dat het ongeschikt was. Die granaten werden in de woestijn zonder koeling in zeecontainers voorgekookt. Twee militairen werden vermoord door ambtelijke fouten.

Ons kabinet probeert Oekraïne te steunen door spullen te leveren, en komt er nu achter hoe weinig parate eenheden & goed onderhouden volledig inzetbaar materieel we hebben. Nederland heeft in een vorig leven 213 F16's gekocht, vandaag kunnen we TWEE JSF's uitlenen aan luchtverdediging in het Oostblok. Een mooi stukje moderne techniek in compleet verwaarloosbare aantallen.

De luchtmacht krijgt enkele extra kisten, ik hoop dat die niet in Italië in elkaar gezet wordt bij dezelfde leverancie r van de M346 oefenstraaljager, de falende Fyra en de door ontwerp- en productiefouten roestende NH90 (PDF). Opdrachten graag naar bedrijven met een reputatie, laat ons niet weer gijzelen door politieke spelletjes of gehaaide verkopers in aanbestedingsprocedures.

Twee onderzeeboten zijn uit de vaart genomen, om kaal te plukken voor onderdelen voor de andere twee. Beggar's army valt terug op haar eigen sloperij. Het bestellen van nieuwe onderzeeboten loopt al jaren vast op het aanbestedingsproces, het gaat minimaal een miljard boven budget en de levering is opgeschoven naar 2037. Over vijftien jaar hebben een nieuwe vloot, maar dan is Poetin al dood.

We zitten vast in een slingerbeweging. Tijdens oorlog geven we geld uit dat pas decennia later effect en militaire macht geeft op een moment dat alles weer pais en vree is. Tijdens vrede gaan we weer bezuinigen, dat noemen we zelfs vredesdividend. Dat mes combineren we met miljarden verslindende prestige projecten, die een leegloop veroorzaken. Straks zijn we even zwak als nu.

We zitten ook vast in politieke samenwerkingsverbanden waar sommige leden meer bezig zijn met ons geld uitgeven voor hun eigen belang. Victor Orban

weigert een olieboycot en eist miljarden van de EU. Hij is het schoothondje van Poetin en doorbreekt rustig het Europese blok. Binnen de NAVO is Turkije de blokkade, maar dat zit iets complexer in elkaar. Eerst de achterliggende cultuur:

Erdogan is veroordeeld voor jihadistische uitspraken, hij werd zelfs uitgesloten van alle verkiesbare posities. Erdogan volgde toen zijn ambtstermijn vanwege grondwettelijke beperkingen afliep de Poetin-methode: Hij wisselde wel een premierschap in tot een functie als president, maar verhuisde alle macht mee. Beide dictators horen volgens hun eigen grondwet niet in functie.

Turkije heeft een voorgeschiedenis van expansiedrift en genocides op miljoenen Armeniërs, Assyriërs, Pontische Grieken en Koerden. Erdogan wil niet alleen een stukje Cyprus inclusief aardgas en een setje Griekse eilanden erbij, Turkije trekt ook steeds verder Syrië in om een autonome Koerdische regio zoals in Irak te voorkomen. Erdogan zoekt geen stabiliteit, maar grondgebied.

De PKK wordt door de hele EU inclusief Zweden & Finland als terroristische organisatie gezien. Dat is Erdogan niet goed genoeg, hij wil ook de YPG op de zwarte lijst. De YPG heeft in Syrië de islamitische staat verslagen. Krijgsgevangen jihadbruidjes garanderen dat het kalifaat terugkeert en hun kinderen garanderen onze dood. Binnen strijd tegen islamitisch terrorisme is de YPG onze bondgenoot.

Sinds de Golfoorlogen en Arabische lente staan de NAVO en Turkije lijnrecht tegen over elkaar over wapenleveranties aan Koerdische milities in Irak & Syrië. De strijd die Turkije voert tegen Koerden in Turkije, Irak en Syrië wil Erdogan nu in Zweden & Finland doorzetten. Dat is politieke vervolging van Koerdische diaspora in Europa. De NAVO loopt vast op de keuze Koerden of Finnen bij te staan.

Of je nu kijkt op zuiver militair of geopolitiek niveau, onze krijgsmacht is volledig versteend.