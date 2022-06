Wat moeten we dan, vrijdag kijken hoe het grote Nederlands elftal wordt opgevreten door België? Hoe Jerdy Schouten achter Kevin De Bruyne mag aanhobbelen? Hoe Vincent Janssen om het shirtje van Romelu Lukaku bedelt? Hoe Guus Til de schoenen van Eden Hazard mag poetsen? En dan heeft Mark Flekken nog pech: Thibaut Courtois is er niet bij, dus hij kan zijn handtekeningenkaart lekker thuis in zijn nachtkastje laten liggen. Gelukkig is het bij die Belgjes alleen maar de mazzel van één gouden generatie. Wij van Nederland, in tegenstelling tot België wél een fatsoenlijk voetballand, hebben namelijk de toekomst. Wij hebben de nieuwe Ruud van Nistelrooy: Jason van Duiven. Wij hebben de fantastische dribbelaar Jaden Slory. Wij hebben de fenomenale Gabriel Misehouy. Wij hebben Panenka-koning Isaac Babadi. Wij staan in de finale van het EK Voetbal voor spelers onder de 17 jaar. In de eindstrijd spelen we tegen de vroegrijpe beulen uit Frankrijk, die we in de groepsfase al met 3-1 verslagen hebben. Hup Holland, laat ze in België maar eens zien wat voetballen is! Pak die cup!