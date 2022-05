Zo kwam onze centrale bank president Knot uitleggen wat er allemaal fout is aan ons belastingstelsel. Nu is er veel fout aan ons belastingstelsel en de oplossingen die Knot voorstaat lossen deze nauwelijks op, maar dat is niet waardoor mijn bloeddruk steeg. Nee, de oorzaak van mijn hypertensie lag in het feit dat al zijn opmerkingen waren gericht op onderwerpen buiten zijn beleidsgebied, terwijl op het punt van inflatie, wat zijn enige beleidsgebied is, hij doodleuk geen enkele verantwoording nam voor de ontspoorde situatie. Het lag aan van alles, maar niet of nauwelijks aan het ECB beleid (waar Knot iedere keer braafjes zijn handtekening onder zet). Dat becommentariëren van andere beleidsgebieden en tegelijkertijd zijn eigen straatje schoonvegen heeft hij al meerdere keren gedaan zoals die keer dat hij huisbezitters de nek om wilde draaien en hij opeens vond dat de groene ambities van Timmermans tot het mandaat van de ECB behoren. De uitspraken die hij doet over zijn eigen en andere beleidsgebieden delen eenzelfde oorzaak: Knot is een door de politiek aangestuurd persoon en dus verre van onafhankelijk. Knot voert een politieke agenda uit, niks meer, niks minder. Heeft u overigens aan Rutte te danken want die stak een stokje voor de benoeming van Lex Hoogduin en schoof de politiek beïnvloedbare Knot naar voren. Weer Rutte dus. De bloeddruk was na deze Knot uitspraken dermate hoog, dat de eerste spatader in mijn leven een realiteit is geworden.

Later in de week, gezellig in de 49 jaar oude 450SEL over de snelweg op weg naar werk met BNR op de radio. Het leek mij een goede manier om mijn bloeddruk wat te verlagen. Helaas bleek dat een utopie te zijn, want een ene Derk Marseille zei wel 5 keer dat de Duitse overheid nu de brandstof gaat subsidiëren. Maar niks is minder waar! De Duitse overheid verlaagt de belastingen op brandstof, en dat is dus niet een subsidie! Hij deed dus ook voorkomen dat de burger wat kreeg, net alsof al die werkende mensen een plaag zijn die in hun handjes mogen knijpen dat zij minder belasting hoeven te betalen. Deze twee misconcepties hebben met elkaar te maken want deze zijn gestoeld op het denken dat wat de staat heeft, door de staat is verdiend. Echter, de staat genereert niks want zij neemt van bepaalde de burgers en het bedrijfsleven om het daarna uiterst inefficiënt en ineffectief door te schuiven naar anderen. De Duitse overheid besloot dus om automobilisten (lees werknemers) minder zwaar te belasten; een heel andere boodschap dan die op BNR te horen was. Gevolg was wederom een hogere bloeddruk, een zware voet op het gaspedaal en daardoor een miezerige boete op de A10 trajectcontrole.

Maar de week was nog niet eens door midden en toen kwam de volgende klap in het gezicht; onze wel onderlegde minister van Financiën kwam met het besluit om mee te doen aan de rechtenemissie van KLM. U weet wel, dat so-so bedrijf wat werd overgenomen door de Fransen (Air France). Iedere expert riep al dat dergelijke combi’s op ellende uitlopen, wat dan ook gebeurt. Op zich geen probleem als het dan ook fout gaat, dan hebben de aandeelhouders (en soms ook de obligatiehouders) lijden dan pijn en er komt ruimte voor iets gezonders en c’est tout. Maar niks van dit alles, want er zijn politici die KLM als strategisch bestempelen (banen op Schiphol en het bedrijf heeft de KONINKLIJKE prefix…). Als we deze onzinnige aanname even voor waar aannemen, dan had de overheid KLM moeten privatiseren of ten minste niet laten overnemen door Air France. Maar wat deed de Nederlandse overheid onder leiding van Wopke Hoekstra? Ze namen een groot aandelenbelang ter waarde van EUR 680 miljoen euro. Tegen de huidige koers van het KLM aandeel, is deze belegging nu nog maar iets van EUR 105 miljoen waard. Hoekstra heeft 575 MILJOEN EURO WEGGEPIST VAN UW GELD. Gelukkig is Kaag ambitieus, want zij zal nu namens U, meedoen in de rechtenemissie van KLM waar u blijmoedig 200 MILJOEN EURO voor zult gaan neertellen. En dat alleen omdat anders de Franse belangen zouden te komen prevaleren. Boos vraag ik mij dan af waarom Kaag zo’n fervent EU supportster is? Immers, als we de Fransen hiermee al niet vertrouwen, waarom dan wel op supranationaal niveau???

Inmiddels puilde mijn linker oog al uit mijn schedel door mijn bloeddruk en ik maakte de fout op een artikel over Davos te klikken waar ik de volgende headlines zag:

“During a World Economic Forum panel on the energy crisis, German vice-chancellor Robert Habeck said countries should resist temptation to look after their own interests first. He added sustainability requires change to the "rule of the markets."”

“Speaking about small and medium businesses in Davos, Norwegian finance CEO Kjerstin Braathen says energy transition will create energy shortages and inflationary pressures, but this "pain" is "worth it."”

“Alibaba Group president J. Michael Evans boasts at the World Economic Forum about the development of an "individual carbon footprint tracker" to monitor what you buy, what you eat, and where/how you travel.”

In paniek klikte ik op een tweet van Sophie van Leeuwen dat statushouders doodleuk voorrang krijgen bij huurhuizen. Terwijl het zwart voor mijn ogen werd, vroeg ik mij hardop af of de overheid überhaupt wel iets goeds doet voor HAAR electoraat. En schreeuwend vroeg ik mij af waarom alleen een hele kleine groep hier boos over is geworden! De meesten kijken op en grazen vrolijk door.

Een uur later, na mijn black-out, was ik in staat om de cardioloog te bellen en die droeg mij op om elke blootstelling aan (sociale)media de komende week te vermijden. Hopelijk leest hij geen @Geenstijl …