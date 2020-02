Ik heb een hekel aan post. De brieven die ik namelijk krijg, zijn meestal rekeningen. En de envelop die ik het meest vrees, is die blauwe. Brrrr. Maar het is niet zozeer dat ik geld moet overmaken waarom ik zo pissig word. Nee, mijn afkeer van onze belastingen is vijfledig.

Reden 1: inefficiëntie

We betalen belasting, maar voordat het zo ver kan komen, moeten we de fiscalist, advocaat en de accountant inschakelen om een degelijke aangifte te doen. Kost bakken met geld en is zeer tijdrovend en leidt de ondernemer af van ondernemen. Maar daar begint de inefficiëntie pas. Het geld wat binnenkomt moet worden gecheckt, net als de aangifte. De ambtenaar die het checkt, moet dan gecheckt worden door een andere ambtenaar. Dan gaat het verschillende IT-systemen in, die er een zooitje van maken, en de implementatie van nieuwe ICT-systemen bij de belastingdienst lopen iedere keer uit op een fiasco (in 2014 werd EUR 200 miljoen gewoon weggegooid). Nu heeft de overheid er een handje van om dingen te verprutsen en al helemaal op ICT gebied; miljardje meer of minder is normale kosten bandbreedte bij onze overheid. In het bedrijfsleven had je gepekeld buiten gestaan met je doosje bezittingen in de hand. Dus alleen al voor het ontvangen van ons geld, maakt de overheid enorme (onnodige) kosten. Als een maatschappij geld wil aanwenden voor bepaalde projecten, dan heeft de overheid het in ieder geval voor elkaar gekregen om dit op de meest inefficiënte wijze te bewerkstelligen.

Reden 2: ondoelmatig

Als het geld geteld en wel bij de overheid ligt, dan moet het worden uitgegeven. Zowel de manier van uitgeven (wederom inefficiënt) als waaraan het geld besteed wordt, doen mij de haren te berge rijzen. Van ordinair nepotisme (hoi Minister Kaag!), tot flipflap projecten, tot Giro555 help de sloeber aan een Tesla-plan. Dan is er nog de verzonnen stikstofcrisis, die onze plantjes zou verstikken (hoi Jetten!), de donaties aan het armetierige Koningshuis, onzinnige integratieprojecten, de bakken geld naar de EU en zo verder. De belastingbetaler kan hoog en laag springen, maar de bobo’s in Den Haag besteden het geld zoals zij het willen, niet zoals de belastingbetalers het wensen.

Reden 3: taxation is theft

Over deze ga ik niet uitweiden; bekijk de video van onze Uberlibertariër Toine Manders die even de vloer aanveegt met een commissiemuts. ABSOLUUT HET KIJKEN WAARD:

Reden 4: niet fair

Als ik reden 3 negeer (ik moet wel, anders was deze column maar 26 woorden lang), dan is ons progressieve belastingstelsel ook een doorn in het oog. Ons progressieve belastingstelsel wordt gepresenteerd als zijnde fair, maar is absoluut niet fair. Het hele idee dat progressieve belastingen eerlijk zijn omdat zodoende bredere schouders, grotere lasten dragen is totale kul, want onder dit stelsel dragen bredere schouders disproportioneel meer lasten. Met een vlaktaks en zonder belastingvrijevoet, betaalt iemand met twee keer zo brede schouders precies twee keer zoveel belasting. Nu kan er gezegd worden dat mensen die eenmaal hun basisbehoeften binnen hebben gefietst, zwaarder belast kunnen worden, vandaar ons progressieve stelsel. Maar dat is nog steeds onzinnig. De basisbehoeften voor iedere burger zouden gewaarborgd moeten worden met een hoge belastingvrijevoet; iedereen die werkt kan zo in haar/zijn basisbehoeften voorzien. Daarboven kan de vlaktaks plaatsvinden, zodat de bredere schouders, PROPORTIONEEL, zwaardere lasten dragen.

Reden 5: het gaat om de taart

De hele discussie over belastingen in Nederland gaat over de verdeling van de taart. Bijna niemand zegt “wacht eens even, moeten we niet meer aandacht besteden aan het groter maken van de taart in plaats van ons blind te staren op de verdeling van de taart?” En dat is wel het belangrijkste (na reden 3) in dit verhaal: als de taart groter wordt, is er sowieso meer voor iedereen. Met de voornoemde hoge belastingvrijevoet wordt iedereen die capabel is aangemoedigd om te gaan werken en voor zichzelf te zorgen. Met de (lage) vlaktaks daarboven, loont het om over te werken, te excelleren en zo voort.

Natuurlijk krijgt de overheid dan minder geld binnen, maar dit zorgt ervoor dat die overheid moet inkrimpen. Dit zorgt ervoor dat de overheid efficiënter moet gaan werken, onzinnige subsidies en projecten moet stoppen, en de capabele burger in staat stelt om voor zichzelf te zorgen (hij houdt immers meer geld over). Verder kan iedere simpele ziel de aangifte doen, want met een vlaktaks en geen subsidies en geen aftrekposten wordt het een appeltje/eitje-verhaal (houdt ongewenste immigratie ook gelijk op). Dag accountants, fiscalisten en advocaten! Minder kosten, meer tijd, meer motivatie, meer verantwoordelijkheid en meer geld. Een goede mix om de taart (de economie) groter te maken.

Die blauwe enveloppen moeten gouden enveloppen worden. Het kan, maar de carrouseliers zien dit natuurlijk niet zitten en zolang die gezapige VVD-kiezers zich een oor laten aannaaien door de Rutte kliek, zie ik het somber in. Als Wiegel, vlak voor de verkiezingen, nou eens zijn steun zou uitspreken voor die pianist, dan kan de zon plots hard gaan schijnen in het avondland!