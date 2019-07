Pijnlijk berichtje voor onze onberispelijke minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag met wie helemaal niets mis is. Kaag schort de Nederlandse betaling aan het Palestijnenfonds van de VN, de UNRWA op, vanwege "seksueel wangedrag, nepotisme, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik" in de top van de organisatie. Opvallend aan het bericht van de Staatsomroep over de kwestie is dat nergens vermeld staat waarom dit zo pijnlijk is. Maar goed, dan leggen wij het wel even uit. Minister Kaag werkte namelijk van 1994 tot 1997 zelf voor de UNRWA, als 'hoofd programmamanager, hoofd donorrelaties'. En in januari 2018 zorgde ex-medewerker Kaag er hoogstpersoonlijk voor dat de Nederlandse betaling aan de UNRWA versneld werd overgemaakt. Dat leidde volgens de NOS destijds tot tandenkarsende coalitiepartners. Benieuwd of minister Kaag er nu ook voor kan zorgen dat we ons geld versneld terugkrijgen.