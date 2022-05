Als het kabinet de gemeenten niet kan dwingen om asielzoekers op te nemen, dan moeten de provincies het maar doen. Afgelopen nacht sliepen weer 32 nieuwe medelanders op een stoel en dat is PR-technisch helemaal niet handig voor mensen met een Haagse zetel. Dus krijgt u asielzoekers in uw achtertuin, of u nu wil of niet. Gemeenten die minder sterke Claudia de Brij-gevoelens tonen moeten door provincies gedwongen worden door bijvoorbeeld asielzoekers in hotels te proppen en de rekening bij de opstandige gemeenten te deponeren. Daarnaast wil het ministerie zelf asielzoekers in ongebruikte rijkspanden stallen zonder dat een gemeente daar iets tegenin kan brengen en dat allemaal in afwachting van een nieuwe wet waarmee gemeenten sowieso in een dwangbuis worden gehesen. We zitten inmiddels zo diep in de discussie over hoe we het schaffen dat we helemaal vergeten te praten over waarom we het schaffen. Waarom blijft de kraan openstaan terwijl we duidelijk geen emmers en teiltjes meer hebben om de stroom op te vangen? Waarom is het onmenselijk om een strengere grens te stellen aan de instroom om de opvang beheersbaar en dus menselijk te houden? Waarom laten we ons in hemelsnaam meeslepen in de illusie dat dit een kortetermijncrisis is die we kunnen oplossen met kortetermijnoplossingen en weigert Den Haag te praten over een langetermijnbeleid dat is gebaseerd op realisme in plaats van idealisme? Want Nederland is weliswaar druk, maar qua immigratie zit het simpelweg vol.