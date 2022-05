Mij hoeft niemand een Zalig Pasen te wensen.

Die verhalen uit het Nieuwe Testament, ze doen me weinig, daar kan ook Jordan Peterson niks meer aan veranderen. Ik snap dat de Bijbel bol staat van moraal, gebaseerd op eeuwen en eeuwen en eeuwen 'trial and error', en dat je kunt spreken van een 'waarheid', maar voor mij is het niet méér dan de neerslag van tijdenlang vallen en opstaan, van proberen, van regels en regeltjes opleggen, kijken wat er gebeurt, bijstellen, opnieuw kijken wat er gebeurt enzovoorts. Op den duur zal zo'n stelsel van morele regeltjes beklijven, vastigheid krijgen, neergelegd worden in mythen en sprookjes en het een enkele keer schoppen tot een openbaring. Een Heilig Boek is overrijp geworden moraal, is het moment waarop men besluit dat het experiment af is en alles vastgespijkerd moet worden tot in eeuwigheid. Wanneer het Heilig Boek verschijnt is het werk gedaan en is het de bedoeling dat er rust heerst en vrede. En dan kruipen van onder de stenen de priesters tevoorschijn en werpen ze zich op tot hoeders van die gestolde moraal en proberen ze de leer nog vaster en onbuigzamer te maken.

Mij hoeft niemand een Zalig Pasen te wensen.

De Heilige Boeken werken niet voor mij. Ze hebben hun kracht verloren toen we beseften dat er geen God achter schuilging, achter die moraal, dat de Stenen Tafelen door mensenhand gemaakt was, en dat niets maar dan ook niets voor de eeuwigheid is. Heilige Boeken zijn heilig omdat wij ze heilig hebben verklaard, en vanaf het moment dat we ze ontwijden zijn ze voorgoed hun heiligheid kwijt, zijn ze geworden tot door mensen gemaakte verhalen. Zijn ze daarom minder waard? Geenszins. Als we beseffen dat wij zelf de scheppers zijn van die verhalen, dat weten we ook dat wij goed en kwaad hebben geschapen, dat we in staat zijn tot het goede en geneigd tot het kwade, en dat we dus ook alles zelf in de hand hebben. Dat is een verantwoordelijkheid die veel groter is dan die jegens een absolute God die voor ons bepaald zou hebben wie we zijn en wat onze opdracht is.

Maar vraag me ook niet om meer dan academische interesse te hebben in Islam of wat er zich binnen die religie allemaal afspeelt. Ramadan, ik snap het wel een beetje, en het Suikerfeest als afsluiting van dat quasi-vasten, het ligt voor de hand. Maar heit doet me verder niets, het raakt me niet, het maakt niets in me wakker anders dan een mening, een inzicht, een lichte angst wellicht op basis van dat inzicht.

Ik wil niemand zijn of haar geloof wegnemen, ik wil niets verbieden, maar ik weiger om deelgenoot te zijn, ik vier niet mee.

Dus ja, ik doe er niet aan mee, aan het vieren van het einde van de Ramadan. Ik brand toch al eeuwig in de Hel, wat ik ook doe. Dat plaatsje is voor mij vrijgehouden, vinden ze op basis van wat in hun Heilig Boek geschreven staat.