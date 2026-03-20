Gefeliciteerd iedereen, het is lente. astronomisch, meteorologisch en logisch (kijk naar buiten). Maar dat is niet al wat er te vieren valt. Het is vandaag namelijk de Dag der dagen van de dag van de dagen van... iets. Want het is bijvoorbeeld ook de Dag van de Francofonie (verschrikkelijke aandoening waar o.a. Matthijs van Nieuwkerk aan lijdt), de Dag van de Astrologie, de Dag van de Mondverzorging (ghe), alsook de Dag van - prachtbeest en onze favoriete vogel - de Mus, waar iedereen gelukkiger van wordt: de Dag van het Geluk, niet te vergeten Wereld Verteldag (zegt u het maar), alsmede de Dag van de Groenprofessional (gaap), hee en net op tijd Dag van de Slaap, en dat allemaal in de Week van de Circulaire Economie terwijl we vanavond pannenkoeken aten wegens Nationale Marco van Bastendag Pannenkoekendag. Allemaal leuk en aardig, horen we u denken. Er is natuurlijk maar een feest dat écht telt. Wat deze dag veel mooier maakt dan alle anderen, zoeter vooral. Een oeroude Nederlandse traditie, de belangrijkse eigenlijk, een volksfeest zogezegd waar jong en oud, man en vrouw, simpelweg iedereen al door de eeuwen heen van geniet omdat het zo diep in het DNA van Nederland zit: Eid al Fitr het Suikerfeest!!! Jaja, u kunt het niet gemist hebben maar het was een maand lang afzien tijdens de ramadan, maar de voetbalclubs hebben getwitterd dus het is officieel voorbij. Trek uw mooiste jurk aan want morgen past die misschien niet meer na deze heerlijke avond vol vet, feest, eten, drinken en zalig SUIKER. Zoals het oud-Hollands spreekwoord luidt: na zonneschijn komt Suikerfeest. Wij nemen een glas vol suiker. Proost op onze tradities en proost op Chuck Norris!