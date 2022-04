Dus u dacht dat we binnenkort wel weer met 130 km/u over het Nederlandse asfalt mogen knallen met de leasebak, omdat de rechter bepaalde dat de verlaging van de maximumsnelheid geen stikstofruimte opleverde? Aangezien Rutte dit in 2019 gespeeld boos aankondigde als een "rotmaatregel" dacht u abusievelijk dat hij daarmee insinueerde dat hij deze ongewenste maatregel zou opheffen zodra hij daar de kans toe kreeg. Maar neen, nu blijkt dat de regel die werd ingevoerd om de bouw te redden niet langer zorgt voor extra ruimte in de bouw, blijven we hem toch houden, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie van LNV. "De maximale snelheid blijft overdag honderd kilometer per uur, volgens de woordvoerder, omdat dit nog altijd voor minder uitstoot zorgt dan bij 130 kilometer en daarom nog steeds 'ten goede komt aan de natuur'." En dat terwijl uit eigen onderzoek van het ministerie blijkt dat de stikstofneerslag in sommige natuurgebieden juist is toegenomen als gevolg van de snelheidsverlaging. Maar feiten doen er niet toe, het milieu doet er niet toe en uw tijd doet er niet toe, want het ministerie ziet ons liever slomer over de weg slakken dan dat ze moeten toegeven dat hun plan mogelijk niet goed uitpakte. Dus u blijft verplicht langzamer rijden dan een schaatser ondanks dat daar geen goede reden meer voor bestaat. Fijne reis!