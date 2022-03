Kjeld Nuis is snoeihard de snelste. Nou ja, als het gaat over met ijzertjes op bevroren water glijden. De Olympisch kampioen op de 1.500 meter trok een sprintje op een Noors meer en noteerde daar een wereldrecord van 103 kilometer per uur. Honderddrie! Dat is harder dan u met uw leasebak naar het werk mag en door de files waarschijnlijk ook kan. En dan schaatst hij natuurlijk in zo'n luchtsplijtende iglo die door een dikke sponsortruck wordt voortgetrokken, maar toch. Met zijn 103 km/u is Nuis ruim sneller dan de vorig recordhouder: ene Kjeld Nuis. Dat was een enorme miet die nauwelijks zijn best deed en vier jaar geleden slechts tot 93 km/u kwam. Daar komt onze huidige Kjeld Nuis zijn bed niet meer voor uit: 100+ km/u or GTFO! Na twee oefensprintjes gisteren was het vandaag dus raak. Honderddrie kilometer per uur op de schaats! Wat een koning.