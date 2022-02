Wij doen altijd maar of schaatsen zo belangrijk is, maar dat is het helemaal niet. Waarom is schaatsen belangrijk als het ook kan gaan over dickpics, de woningmarkt, Camiel Eurlings, dickpics, de dood, dickpics, kattenfoto's, darts, dickpics, Neil Young, truckers, abstract impressionisme, dickpics, corona, bier drinken en dickpics? Nou dan! Desalniettemin nu de 1.500 meter voor mannen, hét Koningsnummer (met hoofdletter) in het schaatsen. Met als favorieten: Thomas Krol (Deventer), Ning Zhongyang (Mudanjiang), Joey Mantia (Ocala, FL) en Kjeld Nuis (Leiden). We kunnen wel een succesje gebruiken want de laatste keer dat we een gouden medaille hebben gewonnen is toch alweer een dag geleden. Stijlloze voorspelling: 1. Nuis, 2. Ning, 3. Krol. Winnende tijd 1.43.11. HUP.

UPDATE: Bosker 1.45.42, momenteel eerste - prima tijd voor onze wildcardhollander

UPDATE: KROL 1.43.55 - maar is dat genoeg? GeenStijl voorspelde 1.43.11 als winnende tijd!