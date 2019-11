Vroem vroem vroem . Sorry mensen. We gaan in slakkengang naar de ondergang. De VVD remt opeens heel Nederland naar de filistijnen. De glorieuze autopartij van weleer noemt nu de verlaging van de maximumsnelheid opeens prima "bespreekbaar". Nou, dan weten wij het antwoord al. Klaas Kia en Mark Fiets gaan tekenen bij het GroenLinks-kruisje, en binnen een paar maanden staat heel Nederland vast, want niemand schiet nog op, en iedereen komt te laat. En reken maar dat er een ontheffing komt voor het Koningshuis. Cora van Nieuwenhuizen kruist dan ❌❌❌snelwegen af & Wim-Lex en Prins Bril mogen er met 140 km/h langs. U mag straks 's ochtends om 04:30 uur opstaan om op tijd op uw werk te komen. Sterkte!