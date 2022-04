Ah fijn het RIVM doet gewoon weer waar het goed in is, in plaats van onzin verspreiden over co.. c... [nog uitzoeken hoe dat griepje ook alweer heet, red.]. Japie van Dissel en zijn kornuiten hebben het gewoon weer over interessante dingen, zoals ammoniak, paasvuurtjes, welke invloed de zon heeft op je stemming en, het is de tijd van het jaar, dikke vette gore grote teken. "In Drenthe lopen mensen naar verhouding het grootste risico om gebeten te worden door een teek." Deze belanghebbende waarschuwing wordt uitgedeeld door het RIVM vanwege het tienjarig bestaan van... DE TEKENRADAR. Een soort gaydar, maar dan voor teken. Welja! Wij hebben even gebeld met een dokter en hij zei: "Gewoon geen teken krijgen!" Nou dan doen we dat maar. Allemaal van harte gefeliciteerd met de tekenradar, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Reminder aan de REUZENTEEK DES DOODS