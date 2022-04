Vestzak broekzak inderdaad. Bedoeld als afleidingsmanoevre.

Het OM weigert vervolging in te stellen wegens knevelarij (art. 366 Wetboek van Strafrecht) :

'"De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Het OM mag of wil dit niet, omdat dan ook de hoogste bazen én de politieke ambtsdragers vervolgd moeten worden en dat mag natuurlijk niet van het kartel o.l.v. Rutte. Dus moet de zaak gedownplayed worden en wordt via deze boete gedaan alsof de Belastingdienst heel hard aangepakt wordt.

Niet dus, het is niets, gewoon voor de show.

Overigens lopen er nog diverse artikel 12-procedures om via het Gerechtshof vervolging af te dwingen. Maarrrrr het gaat om het Gerechtshof Den Haag. En de rechters daarin worden geselecteerd door de Raad voor de Rechtspraak. En wie benoemt ook weer die Raad? Juist, het kabinet.....Maar vooral Polen aanvallen op het afbreken van de rechtsstaat en het beschuldigen van dat land van inmenging in de rechterlijke macht.....nog een afleidingsmanoevre!