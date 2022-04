Het is allemaal uw schuld! Ja, uw liet zich al uit uw auto verjagen en staat daarom nu iedere ochtend te koukleumen tussen de andere forenszombies om een plekje te bemachtigen in een te volle trein. En ja, u schrapt al meerdere dagen per week uw vlees van het menu terwijl u eigenlijk die vervangende vegazooi niet te knauwen vindt. En ja, uw plaatste zonnepanelen op uw dak, led-lampjes in uw fittingen en een triple-A+++ koelkast in uw keuken en protesteerde zelfs niet tegen die windmolen in uw achtertuin terwijl u ook wel wist dat de energie daarvan naar een datacenter gaat. En ja, u vliegt al jaren niet meer, ondanks dat u eigenlijk wel een keer wat anders wil zien dan die Roompot op de Veluwe. U heeft niets, u bent ongelukkig en toch moet u zich kapot schamen. U drinkt namelijk nog steeds uw bakkie pleur, de enige reden waardoor u in de trein stapt in plaats van ervoor springt, 's ochtends uit een wegwerpbekertje en bent dus persoonlijk verantwoordelijk voor het slopen van het klimaat. En dat komt de NS de komende tijd u graag even inwrijven, zodat u zich vooral heel erg schuldig voelt. Want als u zich zo schuldig voelt dat u de hele dag met een eigen mok of beker gaat sjouwen hoeft de NS dit probleem niet op te lossen. Dus onthou: het ligt nooit aan het grote bedrijf, maar altijd aan de kleine man. Kopje koffie iemand?