Dat het zo’n onhygiënisch teringbende is zal ook voor een groot deel aan de bewoners van het asielzoekerscentrum liggen. Wel eens in een woonwijk geweest waar veel moslims wonen? Daar ligt overal troep op straat en in de overwoekerde en verpauperde tuintjes staan her en der winkelwagens. Dat tekent mooi af bij de verroeste schotelantennes waarvan het snoer via het klepraampje de woonkamer in gaat. Vreemd genoeg staan er vaak wel dure auto’s. Maargoed, in het land van herkomst is alles ook een verpauperde en versleten bende en is openlijke defecatie ook heel normaal, dus waarom zou je dat hier ook anders verwachten? Dat men er zo over klaagt snap ik alleen niet; je zou denken dat het juist precies zo voelt als thuis.