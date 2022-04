In het kader van ‘vergeten nummers van briljante albums, one of my turns, Pink youtu.be/NLWEpS5ixO8

Muzikaal niet uitdagend, maar die tekst, oh, die tekst. Als een scheermes door je pols..

Day after day, love turns grey

Like the skin of a dying man

And night after night, we pretend it's all right

But I have grown older

And you have grown colder

And nothing is very much fun anymore

But I can feel one of my turns coming on

I feel, cold as a razor blade

Tight as a tourniquet

Dry as a funeral drum

Run to the bedroom

In the suitcase on the left you'll find my favourite axe

Don't look so frightened, this is just a passing phase

One of my bad days

Would you like to watch TV?

Or get between the sheets?

Or contemplate the silent freeway?

Would you like something to eat?

Would you like to learn to fly? Would you?

Would you like to see me try?

Oh, no

Would you like to call the cops?

Do you think it's time I stopped?

Why are you running away?

Roger waters, ouwe geniale gek. Volslagen geschifte mafketel. Briljante poëet. Volslagen waanzin, ultieme wanhoop, pure zelfhaat verpakt in 3,5 minuten perfectie, voor op een druilerige doorzopen en doorsnoven zondagnacht op je 40e, na een scheiding en de dood van je hamster ofzo. Terwijl je dik en lelijk en alleen bent. En stinkt. En dan dit.