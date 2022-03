Daar staat hij dan in Litouwen. Jarenlang defensie kapotbezuinigd, maar als Rusland aan de poort klopt is Mark Rutte niet te beroerd om even een fotomomentje te pakken met de mannen in camouflageprint. Beetje moppentappen met de meeneemkoffie in je hand, enthousiast wijzen naar dingen, keertje door een verrekijker gluren, nog een kort woordje van dank en hop weer weg. En al die tijd met die bekende Ruttiaanse lach op zijn gezicht, want die fotografen klikken maar door. Zouden ze het nog gehad hebben over die keer dat Nederlandse militairen met ondeugdelijke mortieren naar Mali werden gestuurd? Of die keer dat ze met te weinig bepantsering naar Afghanistan werden gestuurd? Of die keer dat ze zonder luchtsteun naar Srebrenica werden gestuurd? Of die keer dat ze zelf kleding moesten kopen voor een oefening in Noorwegen? Zoveel om over bij te praten en zo weinig tijd.

Wie hoort er niet in het rijtje thuis...

"En toen moesten jullie zelf 'pang pang' zeggen, haha"

Echte leiders lopen voorop

Rutte Mark-un pointing at things

"Rusland die kant op?"

Speelt zich mooi in de kijker