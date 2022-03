JA21 zit alleen in Amsterdam, dus helaas.

Aangezien de asielindustriemaffia niet stilzit en nu, in de kielzorg van de emotie die alle landelijke support (ook de mijne trouwens) voor Oekraïne opwekt, ons poogt allemaal kansarme- en kansloze import uit het MO en Afrika (heimelijk) in de maag te splitsen, moet je opletten wat je kiest. Want 'lokaal' gaat over het toelaten van statushouders (het Rijk wijst het aantal toe, maar de gemeente kan altijd dwarsliggen), het wel of niet verlenen van voorrangsverklaringen voor voor sociale huurwoningen aan statushouders (dat kun je als gemeente zelf bepalen) en het akkoord gaan met al dan niet nieuwe AZC's in de gemeente.

Je proeft het gemanipuleer van de asielindustriemaffia gewoon in de berichtgeving. Bijvoorbeeld op de hoofdpagina artikel van 't NRC van afgelopen dinsdag:

"Politicoloog Abdelaaty spreekt onomwonden van discriminatie door Europese landen tussen vluchtelingengroepen: het Vluchtelingenverdrag verbiedt immers discriminatie op grond van ras, religie of land van herkomst".

' 'Er zit iets ongemakkelijks in het migratiebeleid”, erkent jurist Rijken. 'Alleen al het feit dat het ene paspoort tot meer landen toegang biedt dan het andere is discriminatoir. Afrikaanse paspoorten zijn het minst waard. Dat is heel erg koloniaal en ook racistisch, volgens sommigen'. "

"Het is vooral schrijnend, zegt Terlouw, dat Syriërs in vluchtelingenkampen in Europa, zoals op Lesbos, zo in de steek gelaten worden. 'Nu ook zij zich in onze regio bevinden en bij ons om asiel vragen, hebben we ook voor hen verantwoordelijkheid'."

De achterliggende boodschap is dus dat jij een racist bent indien je die niet-Oekraïense 'vluchtelingen' niet in je gemeente wilt. Pure manipulatie.

En daarom dus, voor deze ene keer, stem ik PVV lokaal. Ik laat mij geen oor aannaaien door de asielindustriemaffia.

Joost/Annabel, zorgen jullie ervoor dat over vier jaar wij ook in ónze gemeenten op JA21 kunnen stemmen? Alvast bedankt namens Rationeel Denkend Nederland.