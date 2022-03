Nou, daar gaan we dan. De stembussen zijn geopend en helemaal niemand stond ongeduldig voor de deur te wachten. De gemeenteraadsverkiezingen strijden dit jaar om aandacht met een oorlog en een energiecrisis en verliezen grandioos. In een poging toch nog wat stemvee het krabbelhokje in te drijven gaat een deel van de stemlocaties (1.700) vandaag en morgen al open, voordat op woensdag alle 8.800 stembureaus hun fijngeslepen potloden beschikbaar stellen. Het is een laatste coronastuiptrekking om te zorgen dat de zwakkeren in de samenleving veilig de democratische polonaise kunnen lopen zonder een zojuist besmette carnavalshosser of wintersporter tegen te komen. Dat de aandacht voor de verkiezingen daardoor over drie dagen wordt uitgespreid is mooi meegenomen, want de lokale verkiezingen leven niet. Logisch ook, want regionale politieke journalistiek is op sterven na dood, de landelijke politiek lijkt alleen naar de burger te luisteren als verkiezingen voor de deur staan om de gehoorde berichten na het sluiten van de stembussen direct te vergeten en de Gerda's en Freeks van de lokale partijen missen de bekendheid, kennis en financiële mogelijkheden van een landelijke organisatie om zichzelf voldoende in de spotlight te plaatsen. Geen wonder dat de gemeenteraadsverkiezingen al jaren aanzienlijk minder stemmers trekt dan het landelijke festijn. We gaan zien of deze driedaagse XL-editie voldoende is om de opkomst over de 50 procent te trekken. Mogen we dat potlood dit jaar eigenlijk houden?

UPDATE: Halsema en Ollongren zijn er al vroeg bij. Baudet nog te druk met herstellen van het partijkantoor.