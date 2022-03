: Over die bommen wordt dat ons geleerd, maar is dat wel zo? Daar is tegenwoordig ook discussie over.

Moet Putin dan ook maar gewoon Kiev of wat andere steden conventioneel of nuclear kapotgooien om snel te winnen? Zelensky wil zich ook niet overgeven.

Amerika denkt vooral aan zichzelf. Wij als Nederland moeten gewoon alle basisdingen zelf kunnen en iets daarbuiten in ieder geval in Europa. Rusland kan je nog kaltstellen. Hoe gaan we dit doen met China ( of in geval als zij in oorlog zijn met Taiwan ) dan kunnen de chips daar ook niet vandaan komen.

Helaas denken Westerse polici ook vooral aan zichzelf. In de VS mogen ze bijvoorbeeld insider trading doen ( Beetje zoals Sjoerdsma ) en hebben verschillende senatoren net voor de invasie energie en defence (lockheed matin etc) aandelen gekocht.