Voor mij is de vraag niet zozeer waarom een dickpick (ik besef dat er mannen zijn die dat leuk of spannend vinden, al twijfel ik eraan of vrouwen dat gevoel delen), maar meer waarom mensen op een positie als Marc O. dat doen.

Je moet toch beseffen dat dit niet normaal is en dat er dus een gigantisch risico op problemen is waarbij jij het bewijs van hebt aangeleverd? Ik bedoel, het is niet zijn woord tegen het hare, maar er is gewoon een bewijs. Of je denkt dat het normaal is of je denkt dat je er wel mee wegkomt als grote baas. In beide gevallen een onjuiste analyse.

Mogelijke uitzondering; als er sprake was van een beginnende seksuele relatie waarbij Marc O. uit de handelingen en communicatie van de vrouw had kunnen afleiden dat een dickpick een wederzijds gewenste voortzetting was van de interactie. Maar gezien het functieverschil en het aantal vrouwen aan wie hij een dickpick stuurde betwijfel ik dat.