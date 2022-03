De waardeloze voetballer Quincy P., beter bekend als Quincy Promes en samen met Frank de Boer verantwoordelijk voor de uitschakeling van het Nederlands elftal op het voorbije EK, heeft dus geprobeerd zijn neef dood te steken - dat werd definitief duidelijk door een tap op zijn telefoon. Dat hij op de avond van de steekpartij werd afgeluisterd was nogal vreemd; hij stond kennelijk al onder toezicht van de politie voor een andere zaak. En nu is duidelijk waarom: VERRASSING VERRASSING, Quincy P., die eigenlijk Quincy Promes heet, is een vuige drugsbaron. "Volgens bronnen zou Promes samen met familie geld geïnvesteerd hebben in een partij cocaïne. Dat zou specifiek gaan om de ruim vierduizend kilo van de harddrugs die in april 2020 door de Belgische politie werd onderschept in Antwerpen. Daarvoor werden destijds meerdere uithalers uit Amsterdam Zuidoost opgepakt." Familieleden van Quincy P., beter bekend als Quincy Promes, zitten al vast voor drugshandel en witwassen. Zelf zit Quincy ondergedoken in Moskou, want daar staat hij bij een club onder contract. Dussssss. Dan ben je profvoetballer, niet zo'n goeie, maar toch. Je vangt bakken met geld. Dan stap je in de drugshandel. En probeer je je eigen neef om te leggen. Lekker bezig Quincy P. (Promes)!