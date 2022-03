Camouflagepakjes bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp vandaag en niet omdat het zo'n mooi natuurgebied is. De politie is al een tijdje overbelast door de omvangrijke beveiligingseisen rondom om de Marengo-zaak tegen poederschuiver en liquidatiehandelaar Taghi en zijn vriendjes, dus daarom springt onze krijgsmacht nu bij. Ze kwamen eerder al in actie bij de EBI in Vught en verschijnen nu ook bij de bunker in de hoofdstad. Als u onze zwaarbewapende landverdedigers naast de gespecialiseerde DSI-broeders (bekend van het doortastend beëindigen van gijzelingen) ziet staan, dan moet u wel een hele domme scootermocro zijn om daar nog iets stoms te proberen voor de grote baas. Voor meer info over de activiteiten in de bunker moet u bij Tante Saskia zijn, maar vandaag wordt er vooral geleuterd over leesbrillen en de verlenging van het voorarrest van de verdachten, dus daar mist u weinig aan. Enfin: hieronder meer foto's van uitstekend besteed belastinggeld.