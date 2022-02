Ok, we zijn een beetje betrapt afgelopen nacht. We dachten onze subliminale promotiecampagne even op kleine schaal te kunnen testen in de buurt van het pittoreske Zundert, maar dat ging toch niet onopgemerkt voorbij. Want de nacht kleurt virtueel al jaren roze in ons Stamcafé en dat wilden we offline ook eens aandacht aan besteden. Dus hoe dat duidelijker te maken dan de lucht boven Nederland roze te kleuren? De kleine test was succesvol, maar nu is de verrassing er wel vanaf helaas, dus die landelijke uitrol laten we voorlopig zitten. Online blijft onze bruine kroeg natuurlijk prachtig roze en zijn we vanaf vanavond voorzien van een CO2-meter, want onze toog is tenslotte het klaslokaal voor de betere levenslessen. Iedereen is welkom (vijf uitzonderingen daargelaten), al kan Mark vanavond niet langer op de pof drinken wegens zijn gekelderde kredietwaardigheid. We drinken onze laatste pre-Olympische biertjes en dromen over het Zweedse leven. Barman, zijn er nog bitterballen?

That is not a car, this is a car!

Wie had de Red Bull met ijs besteld?

Best lastig die bochtjes

Alsof de brandstofprijzen nog niet hoog genoeg zijn...