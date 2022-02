Bekend Zweeds model Sara Langtved

Nou, KLAUS. In navolging van gidsland Denemarken, Noorwegen en Finland, gaat daar Zweden. Scandinavië verloren, rampspoed geboren. Tijdens een persconferentie gisteravond heeft premier Magdalena Andersson gezegd dat op 9 februari eigenlijk alles nagenoeg terugkeert naar het oude normaal. Andersson: "It's time to open Sweden up again. Looking ahead, infection rates will remain high for a while longer, but as far as we can judge, the worst consequences of the contagion are now behind us." Nou, mooi. En je zou ondertussen maar in Oostenrijk wonen. Maar voordat beide kampen zichzelf met het eigen gelijk feliciteren: we zijn natuurlijk gewoon gered door omicron, dus we moeten eigenlijk bovenal de inlichtingendienst bedanken die deze variant heeft gecreëerd en verspreid. Meer van bevrijd Zweeds model Sara Langtved, na de breek.

Wilde het kabinet zó graag 2G dat het eigenlijk ideologische bezetenheid was?

ZWEDEN VRIJ

Je zou er maar wonen