Het lijkt mij weloverwogen om de samenleving van t slot te halen, met daarbij de kanttekening dat het goed mogelijk is dat in de toekomst, bij bijv een gevaarlijkere variant, eea weer op slot kan. Ik denk dat je burgers dan ook best een perspectief kunt geven of 2g of welke g dan ook, in zo'n geval van een nieuwe lockdown waarschijnlijk is. Dan hebben we niet weer een poppenkast met routekaarten op t moment dat het uur u daar is.

Voor de goede orde, ik ben enigszins terughoudend. Niet zo heel lang geleden konden de ovens in Bergamo de stroom overledenen niet eens aan. In dat perspectief hebben we wonderbaarlijk snel resultaten geboekt, maar mensen vergeten snel. Gelukkig weten we nu meer over het virus en kunnen we steeds sneller en beter behandelen. Dus hoera voor de wetenschap en nu die kroegen tot heul laat open om het te vieren.