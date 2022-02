Ze kwam weg met het toestaan van een BLM-demonstratie op de Dam in coronatijd. Ze kwam weg met het neermeppen van coronademonstranten op het Museumplein. Ze kwam weg met het onder het tapijt vegen van het gewapper met een nepwapen op een gekraakte woonboot door haar zoon. Ze kwam weg met het feit dat haar man überhaupt dat onklaar gemaakte wapen in huis had. Ze kwam weg met dat belachelijke plan voor controle op fouilleeracties. En ze kwam zelfs weg met de complete chaos in de stadsparken tijdens de coronazomer. Vandaag mag Femke Halsema haar bijna Ruttiaanse teflonkwaliteiten inzetten om de kritische vragen van de gemeenteraad van Amsterdam af te weren over de 145.000 euro per jaar die ze naar vriend Lennart Booij schoof voor de 20 uur per week die hij steekt in het organiseren van een feestje. Booij is niet alleen een vriend, maar ook de man die haar hielp om burgemeester te worden, waardoor ze hem nu eenzelfde salaris kan toeschuiven. Een dealtje waarvoor ze de verplichte Europese aanbesteding omzeilde door te stellen dat het om een afspraak van slechts een jaar ging om vervolgens stiekem er een jaartje aan vast te plakken en het document waarin dat stond """per ongeluk""" niet mee te sturen in de Wob-documenten. Alle ingrediënten voor een gezellige middag in de Stopera. Nanninga, kom maar door met die vragen! Live meekijken naar Halsema's verdediging kan hierrr.

UPDATE: Alle partijen aan het woord geweest. Samenvatting: iedereen boos. College gaat na de korte pauze reageren.