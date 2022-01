En wij maar denken dat het cold case team van Propria Cures te vlug was geweest met zijn keiharde conclusies over de bijbaan van Lennart Booij (mede-oprichter van het Old Booijs Network BKB). Blijkt het allemaal 100% te kloppen. Femke Halsema schrijft vandaag in een brief (inclusief Wob-bijlage) aan de Amsterdamse raad dat Booij inderdaad à 145.000 euro per jaar werd ingehuurd voor een bijbaantje dat hem 20 uur per week kost, dat het contract van Booij inderdaad stilzwijgend werd verlengd en dat dat inderdaad tegen de regels is. In de brief staat dan weer niet dat Lennart Booij lid is van een groepje intimi van Femke Halsema, hoewel dat toch ook echt waar is. Booij wordt per 1 februari ontheven van zijn functie (maar hij mag er opnieuw naar solliciteren) en Halsema mag nu aan de raad gaat uitleggen dat ze dan misschien wel burgemeester is van alle Amsterdammers, maar toch een beetje meer van sommige Amsterdammers. Voorwaarts!

Het kan niet, maar het is wel zo

Staatssecretaris betrokken

Burgemeester = verguld

Niet zo gek, want ze kent Booij

En deze """journalist""" zat er bovenop