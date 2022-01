Knip, plak uit onze mail:

Vriendjespolitiek en schijn van belangenverstrengeling in Stopera rondom Amsterdam 750 jaar

De gemeente Amsterdam schendt aanbestedingsregels bij de inhuur van de programmadirecteur Amsterdam 750 jaar (GS: haha wat is dat nou weer). Lennart Booij, oprichter van reclamebureau BKB, wordt als extern directeur ingehuurd voor € 12.100 per maand met een aanstelling van 20 uur per week. De totale jaarlijkse kosten voor deze externe programmadirecteur bedraagt € 145.200, waarmee Booij als parttime directeur evenveel verdient als burgemeester Halsema. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdams studentenblad Propria Cures op basis van de Wet openbaarheid bestuur dat zaterdag 29 januari verschijnt. (Kunnen we anders iets regelen met een embargo-verklaring ofzo?)

Hoewel de verbinding tussen Booij en de gemeente Amsterdam per 1 februari 2020 is gestart met een afspraak voor 9 maanden is het contract zonder verdere toelichting verlengd tot en met oktober 2025. De totale kosten voor de inhuur van deze externe consultant die verantwoordelijk is voor het organiseren van de festiviteiten in dat jaar bedraagt daarmee € 834.900 (peanuts natuurlijk, wij kennen huizen die meer kosten). Hiermee overtreedt de gemeente Amsterdam aanbestedingsregels, die verplichten om diensten boven € 214.000 openbaar aan te besteden. Uit geopenbaarde communicatie blijkt dat burgemeester Halsema en de gemeentesecretaris direct betrokken zijn bij de besluitvorming.

Opspraak

Het is niet de eerste keer Booij in opspraak komt vanwege onderhandse opdrachten voor de overheid. Zo was hij als directeur van BKB in 2007 betrokken bij het Akkoord van Schokland, een project ter waarde van € 750.000 waarbij minister Bert Koenders Europese aanbestedingsregels overtrad. (oh ja, dit weten we nog) In antwoord op vragen van Propria Cures stelt Booij ‘dat hij niets te verbergen heeft’.

Polemiek

Propria Cures is het oudste studentenblad van Nederland (nooit van gehoord). Sinds de oprichting van het blad in 1890 speelt het een toonaangevende rol in de Nederlandse polemische en satirische traditie. Redacteuren als J. Slauerhoff, Hugo Brandt Corstius en Renate Rubinstein (wie zijn die mensen?) zorgden voor beroering in het literaire landschap.

UPDATE: JA21 wil SPOEDDEBAT



BONUSSCREENSHOT - Halsema en Booij samen in appgroepje

(bron)

Uw belastinggeld aan het werk!