Wij wisten al dat ze bij de PvdA heel erg PvdA waren, maar zo PvdA als dit, dat is toch wel heel erg PvdA. Het blijkt dat PvdA-minister Jet Bussemaker in 2016 een klus ter waarde van 1 miljoen euro tegen de regels in heeft gegund aan PvdA-bureau BKB, dat eerder al in opspraak raakte omdat het van een andere PvdA-minister ook een klus gegund kreeg. Volgens het ministerie was haast geboden, omdat de PvdA-minister een toezegging had gedaan aan onder meer de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Om het allemaal nog een beetje meer een PvdA-sausje te geven, werd al deze vriendjespolitiek gebruikt om een campagne op te zetten tegen kansenongelijkheid, mede ontstaan dankzij jarenlang beleid van de PvdA.

De PvdA is gelukkig bijna dood, maar Jet Bussemaker is nu voorzitter van een of andere Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en campagnebureau BKB snoept nog vrolijk door uit de belastingcentenpot. U zou nu kunnen denken: die PvdA'ers en BKB'ers is het alleen maar om hun eigen baantjes te doen, die kansarme kindjes kan ze niks schelen. Maar het probleem is juist: ze vinden die kansarme kindjes echt wel zielig en belangrijk. Ze vinden het alleen nog net een tikkeltje belangrijker dat ze zelf geld van iemand anders krijgen om die kansarme kindjes zielig te vinden. En dat geld, dat komt van u.