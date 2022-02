Foto uit 2005, want sindsdien is er niets veranderd...

Het CBS verplettert deze ochtend de illusie die u misschien had dat dit mooie Nederland een plek is waar jonge vrouwen ongestoord zelfstandig over straat kunnen lopen zonder lastiggevallen te worden. Liefst 67 procent van de ondervraagde dames tussen de 12 en 25 jaar heeft wel eens last gehad van straatintimidatie. Niet ooit in hun leven, maar alleen al in het afgelopen jaar. U weet wel, dat jaar dat we toch al niet zo vaak buiten kwamen. Staat natuurlijk niet bij wie er verantwoordelijk voor is, maar naast het nafluiten en naroepen blijkt ook het nasissen en naklakken erg populair, dus u mag zelf invullen uit welke straathoek dat afkomstig is. Het blijft overigens niet bij dergelijke verbale activiteiten, want een kwart van de vrouwen werd achternagelopen of achtervolgd, wat als bijzonder bedreigend wordt ervaren. Meisjes krijgen al vroeg te maken met dit gedrag van sociaal incapabele oeridioten want zelfs de helft van 12- en 13-jarige (!) meisjes was in 2021 al slachtoffer van straatintimidatie. Dit was waarschijnlijk de makkelijkste voxpop ooit van de T., want zo'n beetje alle jonge vrouwen herkennen dit Rietbergiaans wangedrag. "En als je ze negeert krijg je een opmerking als 'kankerhoer' naar je hoofd", zo klinkt de ervaring. Dit is niet normaal, maar toch het huidige normaal. Onze straten zijn al jaren het domein van onaangepast sistuig en we staan erbij en kijken ernaar. Hee Den Haag, waar is dat plan van aanpak? Waar zijn die miljoenen voor extra blauw op straat? Want een groot deel van de bevolking heeft niet het gevoel veilig over straat te kunnen en daar moeten we ons als land keihard voor schamen.