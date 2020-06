Een aantal belangwekkende toelichtingen ook trouwens in het AD-interview met de psychologie-studente uit Enschede. "Ik was de afgelopen weken bij mijn ouders in Goor. Daar heb ik er nooit last van. Maar toen ik van de week terug was in mijn studentenhuis in Enschede was het meteen weer raak. Daardoor drong tot me door hoe schandalig het eigenlijk is en hoe vaak het gebeurt. Gewoon op klaarlichte dag. Sterker nog: ik mijd sommige straten en ga bij voorkeur op de fiets. Dan ben ik er snel doorheen. Ik werd daar ineens zo boos over."

Vervolgens kwam ze achter dat ze verre van de enige was. "Je denkt altijd: het overkomt mij alleen. Maar iedereen had een verhaal. Echt iedereen. Van grove opmerkingen tot ongewenste aanrakingen. Alle vriendinnen maken het in Enschede mee. Toen werd ik nóg bozer." Ook ondervond ze de algehele staat van de natie. "Want het valt me op dat niemand dan tegen zo’n persoon zegt: hé, doe eens normaal."

En ja, als we toch bezig zijn, dan kan het hoge woord er ook maar net zo goed uit toch. "Volgens haar zijn de meeste mannen die zulke opmerkingen maken van allochtone afkomst, met name mannen met een (Noord)-Afrikaans uiterlijk. „Ik weet dat je met zo’n opmerking heel erg moet oppassen, maar ik zeg het niet lichtvaardig én uit ervaring. Waarom ze het doen weet ik niet. Verveling? Stoer doen?" MYRTHES HELDENPETITIE TEKENT U HIER.