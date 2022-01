Het is alweer de laatste ronde van de sollicitatiegesprekken voor Rutte IV en dat betekent dat het laatste restje koffie wordt opgewarmd voor de overgebleven potentiële staatsecretarissen en ministers. Vandaag melden veel oude bekenden zich voor een nieuw plekje in de nationale poppenkast, maar zien we ook een paar nieuwe gezichten die op auditie komen voor het vierde seizoen van de grote Rutte-show. We stellen ook de laatste batch weer aan u voor.

Hanke Bruins Slot

Zat tussen 2010 en 2019 al voor het CDA in de Tweede Kamer waarin ze zich onder meer druk maakte over bangalijstjes en werd daarna gedeputeerde in de provincie Utrecht. Was voorafgaand aan haar politieke carrière beroepsmilitair en leidde onder meer een detachement van de pantserhouwitsers in het Afghaanse Tarin Kowt en komt nu dus niet op Defensie te zitten, want dit kabinet gooit qua inhoud alle logica het raam uit. Nee, zij wordt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar ze samen met Hugo de Jonge (zie hieronder) de huizenmarkt mag fixen. Leuk, maar wist u dat ze in 2005 landskampioen indoorhockey werd? Nou, dan weet u het nu.

Hugo de Jonge

Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge! Linda-covermodel en in Rutte III minister van Persconferenties en Promofoto's. Staat bekend om zijn schoenen en deed ook iets met de coronabestrijding, maar meestal te laat. Kan absoluut helemaal niets en komt daarom terug als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om de woningcrisis in dit land op te lossen. Krijgt dus minder persco's, maar vindt ongetwijfeld wel weer nieuwe manieren om zijn smoel in de media te tonen.

Hee. Een wookie

Carola Schouten

Zit al sinds 2011 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en maakte sinds 2017 alle boeren boos als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kwam midden in een stikstofcrisis terecht en moest namens het kabinet aan de boeren vertellen dat het hun schuld is en vooral niet die van Schiphol. Ze was voor de tweede formatie op rij nauw betrokken bij de onderhandelingen als secondant van Segers en mag daarom nu verder als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Uw nieuwe NPO-baas!

Gunay Uslu

Studeerde Rechten en Cultuurwetenschappen, maar verbouwt in het dagelijks leven hotels voor haar broer en Corendon-oprichter Atilay Uslu. Is tevens voorzitter van de raad van toezicht van Eye Filmmuseum en mag nu namens D66 de hele cultuursector onder haar hoede nemen als staatssecretaris Cultuur en Media. Wederom verkiest D66 inhoudelijke kennis boven politiek ervaring en lijkt daarmee als enige partij in deze coalitie echt iets aan de bestuurscultuur te willen veranderen. Uslu begint in ieder geval op een redelijk veilig departement en wordt geconfronteerd met een cultuursector die zwaar is geraakt door de coronamaatregelen en een NPO die moeite heeft met de eigen identiteit en de nieuwe digitale werkelijkheid. Of ze er met haar familieconnecties voor gaat zorgen dat de overheid flink kan besparen op dienstreisjes, is niet bekend.

Sigrid Kaag

De laatste vrouw die niet de eerste vrouwelijke premier van Nederland werd. Moet het als goedmakertje doen met de functie minister van Financiën en eerste vicepremier. Ze ruilde voor het komende kabinet met Wopke van functie. Nou ja, ruilde... Het is niet alsof ze nog iets in handen had nadat ze in september moest aftreden na het complete falen van de evacuatie uit Afghanistan. Had na haar verkiezingswinst nog een grote mond over gescheiden wegen en uitgesloten christenen, maar sprong uiteindelijk weer snel in het gelid om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Houdt van dansen op tafels en documentaires van de NPO. Webcamt vandaag vanuit huis wegens coronaquarantaine.

Liesje Schreinemacher

Sinds 2019 lid van het Europees Parlement, maar de vvd trekt haar na twee jaartjes al terug naar de polder om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden. Was weliswaar geen Kamerlid, maar werkte voorheen wel als persoonlijk medewerker en politiek assistent van Jeanine Hennis-Plasschaert, dus kent het reilen en zeilen van de Haagse slangenkuil. Sprak zich in het EP soms feller uit over onderwerpen als de mensenrechtenschendingen in China dan haar eigen partij, dus we hopen dat we een beetje van die eigenzinnigheid bewaard in Rutte's eenheidsworst.