De ministersposten van Rutte4 geven inzage in een onwerkbaar formatieproces. Elke politieke partij heeft een (vice-)premier op basis van behaalde zetelaantallen. Ministersposten worden verdeeld op de omvang van een partij, niet op basis van ideologie of beschikbaarheid van een geschikte kandidaat. We missen nog zeven bewindspersonen, maar hun partij staat al vast!

Hier onderhandelen politieke partijen eerst over hoeveel bewindspersonen iedereen krijgt, en verzinnen desnoods posten zonder portefeuille om tot een compromis te komen. Dit keer vier extra ministers en een extra staatssecretaris! Of een politieke partij überhaupt iemand in haar midden heeft die geschikt is voor de functie zien ze later wel. Letterlijk het paard achter de wagen.

Sinds 1814 is de minister van Veiligheid en Justitie een jurist, nu is zelfs de nieuwe minister van Rechtsbescherming dat ook niet. (die laatste ministerspost werd in 2017 verzonnen) Prof & ingenieur Robbert Dijkgraaf en hoogleraar & dokter Ernst Kuipers zijn welkome verademingen ten opzichte van -Heel Holland Bakt - Henk Staghouwer. Sommige nieuwelingen zijn te jong voor ervaring.

De man-vrouw verdeling gaat richting de 50/50, dan zijn vrouwen tegenover de helaas kleine groep vrouwelijke bestuurders met de juiste ervaring zwaar oververtegenwoordigd. De huidige opstelling is ook een volledig blank feestje. (Franc Weerwind is vlak na het zomerreces blanker dan het halve kabinet, die vlieger gaat als excuustruus hier niet op, hij zat samen met de Koning op Minerva).

Voor het voorkomen van stikstof geven we 25 miljard uit om vooral de landbouw uit te kopen, voor het voorkomen van overstromingen 300 miljoen. Het is al die milieufetisjen kennelijk ontgaan dat het wassende water een biotoop in 1 keer volledig kan verzilten, dan maakt de stikstofdepositie ook niet meer uit. Eentje die vanwege stikstofuitstoot vanuit België, Duitsland sowieso onhaalbaar is.

Voedsel is kennelijk geen primaire levensbehoefte, we kunnen best onze maaltijden importeren uit landen met een ruimer stikstofbeleid, terwijl de bijbehorende stikstof onze kant opwaait. De grootste uitgave uit de nieuwe begroting jaagt een illusie na. Het siervuurwerk van gisteravond zijn allemaal prachtige metaalbranden, wat in dezelfde natura2000gebieden dwarrelt.

De koopkrachtplaatjes worden nog steeds gepresenteerd op basis van welke groep er een procentje bij of af krijgt. Groepen die al jaren achterlopen halen nooit hun achterstand in, groepen die leven als god in Frankrijk blijven dat ook. Zoals Omtzigt vorig jaar al aangaf, dit zegt niets over draagkracht of eerlijkheid. Zelfs de ernstigste armoedevallen laten we weer in het systeem achter, voorbeeldje:

Een alleenstaande ouder met 1 kind die € 21.800 verdiend, heeft maar € 99 minder te besteden dan een alleenverdiener met partner en twee kinderen die € 36.500 verdiend. Met € 99 per jaar ga je nooit die twee extra monden voeden. Onze inkomenspolitiek is zo ontzettend scheef gegroeid dat het niet meer gaat om een procentje erbij of eraf. Hier gaan mensen met duizenden euro's het schip in.

Deze begroting droomt nog dat corona verdwijnt. Voor “pandemische paraatheid” vinden we een post voor het uitbreiden van IC-opschaling, leveringszekerheid en verbetering stelsel publieke gezondheidszorg (lees bureaucratie). Voor 2022 slechts 180 miljoen, 2023 stijgt naar 240 miljoen en pas in 2024 de structurele 300 miljoen.

Nu het fout gaat verbranden we rustig een miljard per dag aan steunmaatregelen, noodvoorzieningen en misgelopen belastinginkomsten, maar voorkomen van het volgende fiasco mag niets kosten, en al helemaal allemaal direct. Je zou bijna twijfelen of deze vier coalitiepartijen weten dat de coronacrisis nog actief gaande is, of hebben ze daar geen actieve herinnering aan?!

Als zelfs dat volledige bedrag naar onze IC-capaciteit zou gaan geeft dat een kwart extra bedden. Nederland blijft onderaan bungelen, en we mogen dan hooguit een paar dagen later in of uit lockdown. Op die manier raak je nooit in controle, je komt ook nooit in de situatie dat je oplossingen uitvindt, op grote schaal produceert en winstgevend exporteert.

Oktober zag planbare kritieke zorg al haperen. November is de planbare zorg tot stilstand gebracht. December zag zelfs uitstel van kritieke zorg. Er is weer gestuurd op maximaal gebruik van IC-capaciteit, wat gewoon levens kost (PDF). Vandaag liggen er anderhalf keer zo veel coronapatiënten op de IC dan combineerbaar is met reguliere zorg, laat staan inhaalzorg. Gokken kan niet meer.

Kijken we naar de laatste informatie uit Zuid-Afrika zien we twee interessante dingen. Eerst het goede nieuws op pagina twee, er gaan veel minder mensen dood dat in de laatste deltagolf. In week 36 twee keer zoveel als week 51. Helaas staat op de eerste pagina minder fantastisch nieuws: er gaan veel meer mensen naar het ziekenhuis. In week 51 twee keer zoveel als in week 36.

Vandaar dat de laatste beslissing van het demissionaire kabinet aanstaande maandag een lastige is. Kiezen ze voor de ontwikkeling en geestelijke gezondheid van de jeugd of kijken ze meer naar de problemen en achterstanden in de zorg voor patiënten en medici. Het personeelstekort in de zorg is volgend jaar 80 duizend mensen, in twintig jaar zijn er zelfs 700 duizend extra nodig. Dit blijft.

Tien jaar Rutte vergat genoeg medici en technici op te leiden, daarom lopen we nog tien jaar vast.