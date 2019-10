Deze tweet werd gisteren uitgestuurd toen "landbouwminister" Carola Schouten in Nieuwspoort haar beruchte persconferentie hield. En de boodschap is duidelijk. Stikstof is schuld van boeren. En niet van Schiphol. Spoor, Afval, Energie (overheidsdingetjes) stoten ook zo goed als niks uit. En Handel, Diensten, Overheid en Bouw ook niet. Dus sowieso RAARRR om 18000 bouwprojecten stil te leggen, dunkt ons. En ons dunkt niet alleen. Inmiddels is er onder de IenW-tweet een fijne discussie ontstaan met allemaal mensen met al dan niet boerenverstand die er geen jota van geloven. Wist u dat ze vliegende vliegtuigen helemaal niet meerekenen in de stikstofdispositiedinges? Nu wel. Klik op 100+ mensen praten hierover en praat mee.

