Grote herinrichting bij Defensie in Ollongren-tijd. Dat hoeft ze zelf niet te bedenken, want dat deed aftaainvaller Henkie al voor haar. Nu de extra miljarden voor de komende jaren zijn zekergesteld is het tijd voor nieuw plan voor het vastgoed. U weet wel, die belabberd onderhouden kazernes met ratten in de keukens. Die zijn dus in veel gevallen niet meer te redden en mede daarom krijgen we een herindeling. "Het vastgoed van defensie is in slechte staat door achterstallig onderhoud. Het is ook onpraktisch en voor een groot deel verspreid over heel Nederland. Dus gaan we het vastgoed concentreren op een aantal locaties. Dat betekent dat er nieuwe locaties komen en ook locaties gaan sluiten. Een deel wordt verduurzaamd en opgewaardeerd", onthult vertrekkend minister Henk Kamp (92). Wat gaat sluiten en welke gemeenten een nieuwe locatie krijgen, vertelt de politiek veteraan niet. Wel slim om die verhuizingen nu te doen, want zoveel hebben we niet meer om in te pakken. De tanks staan in Duitsland, de munitie is op, de warme winterjassen nog in bestelling en het personeel zit in de GGD-boosterstraat. Dus dit is het juiste moment om door te pakken: hup die Colt C7 in een verhuisdoos en die naaktkalender erbij en over naar een nieuw gebouw waar het niet naar riool meurt. Dat is het minste wat we voor onze jongens kunnen doen.