In de even lachwekkende en beschamende vertoning die het demissionaire kabinet-Rutte 3½ is zijn er maar weer eens twee bekende gezichten uit de Rutte-Rolodex geropt. Die en die volgt die en die op, dat is natuurlijk op Defensie, en die en die volgt die en die op en dan hebben we het natuurlijk over Buitenlandse Zaken. De ene is al een paar keer weggebonjourd bij de vvd wegens veel te achterlijk en die andere is een opa van 480 jaar oud. Het is politieke armoede, dat er alleen nog maar fossielen uit de Eerste Wereldoorlog naar voren worden geschoven, maar met al die wisselingen zijn er ook niet zo veel anderen meer. Al met al maakt het toch geen ene fuck uit, want het demissionaire kabinet-Rutte 3½ stapelt faal op schandaal en regeert al MAANDEN over precies helemaal niks behalve het eigen graf. We zien een continue minachting voor de Tweede Kamer, we zien een voortdurende schoffering van Kamerleden, we zien moties van afkeuring en we zien mensen vertrekken en meteen weer terugkeren voor de volgende ronde want er verandert toch helemaal geen ene zak. En nu staat vvdino HENK KAMP op uit het politieke graf met een terugkeer op Defensie. HENK KAMP, die gisteren nog over de houdbaarheidsdatum Mark Rutte riep: "Als ik er nu een fles wijn op moest zetten, zou ik op acht jaar zetten." HENK KAMP, die riep dat Ank Bijleveld gewoon had moeten blijven. "Als ze niet deugen of ze doen het niet goed, dan moeten ze weg. Maar niet iedere keer bij een incident of bij iets wat misgaat, of bij een motie van afkeuring." HENK. KAMP. Gehoord op de redactie: "Het zijn toch allemaal dezelfde kartel-lui."