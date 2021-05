@DeCynischeAmbtenaar | 19-05-21 | 13:04 |

U kunt er op rekenen dat dit ons nog lelijk zal gaan opbreken. Case in point? De start van WW 2. De lieden van het "Gebroken Geweertje" hadden er voor gezorgd dat onze krijgsmacht totaal ontmand was qua materieel. We kunnen in de geschiedenisboeken lezen wat de gevolgen waren.

Kijk eens naar hoe we er nu voorstaan. Kijk eens naar wat er dit weekend aan onvervalste Jodenhaat over straat klotste. Zie hoe de politie met de staart tussen de benen afdroop waar men een week eerder nog zo heldhaftig was om bejaarden en vreedzame demonstranten van de straat te ranselen. Wat denkt u dat er gebeurt indien deze lieden serieus werk gaan maken van hun jihad?

Een land dat zich niet wil verdedigen tegen indringers zal onder de voet worden gelopen en ophouden te bestaan. De geschiedenis heeft dat keer op keer bewezen.